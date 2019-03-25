Брянцам предложили бесплатно привить своих домашних животных от бешенства
В апреле жителям Брянска предложили бесплатно привить своих домашних любимцев от бешенства. В городе пройдет месячник, посвященный профилактике данного заболевания, сообщает пресс-служба брянской мэрии. Чтобы получить вакцину, нужно обратиться в государственную ветеринарную клинику. Один раз в неделю специалисты будут выходить на дом по заявке владельцев.
ВАЖНО
Где сделать прививку от бешенства домашнему животному?
— Центральная ветлечебница, проспект Станке Димитрова, 6, телефон 41-25-45,
— Бежицкая ветлечебница, улица 50-й Армии, 9, телефон 52-75-43,
— Володарская ветлечебница, улица Тельмана, 113, телефон 27-60-87,
— Фокинская ветлечебница, проспект Московский , 81/3, телефон 63-00-46,
— Радица-Крыловское отделение, поселок Радица-Крыловка, улица Ленина, 2, телефон 28-46-39,
— Белобережское отделение, поселок Белые Берега, улица Комсомольская, 44, телефон 34-49-78,
— Больше-Полпинское отделение, поселок Большое Полпино, улица Шмидта, 18, телефон 73-33-65.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU