Брянцам предложили бесплатно привить своих домашних животных от бешенства

25 Март 17:23 2019-03-25T17:23:19+03:00

Один раз в неделю специалисты будут выходить на дом по заявке владельцев. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В апреле жителям Брянска предложили бесплатно привить своих домашних любимцев от бешенства. В городе пройдет месячник, посвященный профилактике данного заболевания, сообщает пресс-служба брянской мэрии. Чтобы получить вакцину, нужно обратиться в государственную ветеринарную клинику. Один раз в неделю специалисты будут выходить на дом по заявке владельцев.

ВАЖНО

Где сделать прививку от бешенства домашнему животному?

— Центральная ветлечебница, проспект Станке Димитрова, 6, телефон 41-25-45,

— Бежицкая ветлечебница, улица 50-й Армии, 9, телефон 52-75-43,

— Володарская ветлечебница, улица Тельмана, 113, телефон 27-60-87,

— Фокинская ветлечебница, проспект Московский , 81/3, телефон 63-00-46,

— Радица-Крыловское отделение, поселок Радица-Крыловка, улица Ленина, 2, телефон 28-46-39,

— Белобережское отделение, поселок Белые Берега, улица Комсомольская, 44, телефон 34-49-78,

— Больше-Полпинское отделение, поселок Большое Полпино, улица Шмидта, 18, телефон 73-33-65.

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ИСТОЧНИК KP.RU