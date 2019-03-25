В Клинцах на улице задержали подростка со спиртным

25 Март 16:23 2019-03-25T16:23:55+03:00

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В Клинцах полицейские задержали подростка, который выпивал прямо на остановке.

17-летний парень признался, что бутылку с алкоголем он купил в близлежащем магазине.

- 48-летняя женщина, работающая продавщицей, уже была знакома правоохранителям, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - В прошлом году ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за продажу спиртного несовершеннолетним.

Пока полиция выясняет все обстоятельства дела. Сотрудница магазина может стать фигуранткой уголовного дела. Если вину женщины докажут, ей грозит штраф до 80 тысяч рублей или до года исправительных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU