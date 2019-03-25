В Брянской области повысился уровень рек Десна, Болва и Ипуть

25 Март 15:59 2019-03-25T15:59:17+03:00

А Судость стала на два сантиметра ниже

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В Брянской области за прошедшие сутки от трех до шести сантиметров повысился уровень рек Десна, Болва и Ипуть. Это не повлияло на паводковую ситуацию в регионе. Уровни воды в реках, которые могут выйти из берегов, остаются ниже пойменных. Подтопленных населенных пунктов в регионе нет. Еще одна паводкоопасная река Судость стала ниже на два сантиметра, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Спасатели построили компьютерные модели дальнейшего развития обстановки. Затоплений и подтоплений населенных пунктов или объектов экономики не прогнозируют.

Напомним, в этом году в Брянской области "большой воды" не ждут.

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ИСТОЧНИК KP.RU