В Брянске оштрафовали водителя синего автобуса, проехавшего на «красный»

25 Март 15:37 2019-03-25T15:37:50+03:00

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В Брянске сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя городского автобуса, проехавшего на красный сигнал светофора. Видео с записью момента нарушения появилось в брянских СМИ. Как сообщают в ОГИБДД по городу Брянску, водитель ЛиАЗа нарушил Правила дорожного движения 22 марта возле дома №27 на улице Калинина. Автомобилист должен заплатить одну тысячу рублей.

В соцсетях пишут, что водителям автотранспортного предприятия ставят жесткий план по времени прохождения по маршруту. Поэтому им приходится «гоняться» с маршрутками. А некоторые пассажиры жалуются, что иногда автобусы пролетают остановки. Так, например, новый маршрут №31 должен проехать через все районы города за 1 час 50 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU