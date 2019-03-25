2019-03-25T15:16:31+03:00
Происшествия

За неделю мошенники обманули 17 брянцев на 642,5 тысячи рублей

В большинстве случаях злоумышленники представлялись сотрудниками банка
Марина АНТОНОВА
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Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел по всем фактам мошенничества.Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел по всем фактам мошенничества.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За прошедшую неделю мошенники обманули 17 брянцев на 642,5 тысячи рублей. Большинство злоумышленников представлялись сотрудниками банка. Они похищали деньги под предлогом разблокировки счета, «заморозки» подозрительного перевода или одобрения кредита. С восьми счетов жителей Брянской области пропали таким образом больше 307 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Еще 100 тысяч рублей перевел мошенникам житель Дятьковского района за то, чтобы его родственника «качественно» лечили. 135 тысяч рублей достались преступникам за то, чтобы «помочь» близким, попавшим в криминальные истории. Несколько брянцев называли все коды с банковской карты, чтобы получить обещанный аванс за товар, выставленный на сайте объявлений.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел по всем фактам мошенничества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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