В Брянске у детсада «Песенка» водителей ждут сплошные проверки

25 Март 15:15 2019-03-25T15:15:12+03:00

Патрульные машины будут стоять с 7.15 до 7.40 у детского сада «Песенка». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

В Брянске 27 марта на улице Полесской пройдут очередные сплошные проверки водителей. Патрульные машины будут стоять с 7.15 до 7.40 у детского сада «Песенка». Полицейские проверят, соблюдают ли автомобилисты правила перевозки детей, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

В городской Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте правила дорожного движения. Если вы стали свидетелем грубых нарушений, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

Телефон дежурной части: 74-71-02.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU