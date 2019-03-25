2019-03-25T14:47:21+03:00
Общество

Брянский депутат Борис Пайкин выступил за справедливые страховые пенсии

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Борис Пайкин внес законопроект о поправках в федеральный закон «О страховых пенсиях».Борис Пайкин внес законопроект о поправках в федеральный закон «О страховых пенсиях».
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Вместе с коллегами по фракции ЛДПР в Государственной Думе брянский парламентарий Борис Пайкин внес законопроект о поправках в федеральный закон «О страховых пенсиях». Суть документа - нельзя лишать городских пенсионеров надбавок, положенных им за трудовую деятельность на селе. Принятие изменений в законодательство устранит несправедливость в отношении тысяч брянских пенсионеров, заработавших свой трудовой стаж в сельском хозяйстве.

Согласно действующей редакции закона «О страховых пенсиях», 25%-ная доплата назначается за работу в АПК продолжительностью не менее 30 лет. Она исчисляется исходя из фиксированной выплаты пенсии по старости или инвалидности, но только в том случае, если ее получатель проживает в сельской местности. Как только пенсионер переезжает в город, он теряет право на эту прибавку.

«Многие пожилые люди вынуждены перебираться из села в город по состоянию здоровья, чтобы быть ближе к родственникам, которые смогут обеспечить им присмотр и уход, - комментирует ситуацию Борис Пайкин. – Кроме того, часто в результате изменения границ муниципальных образований некоторые населенные пункты меняют статус и исключаются из относящихся к сельской местности. Это несправедливо, когда люди с огромным стажем работы на земле теряют положенную им по закону надбавку».

Депутаты от ЛДПР предложили дополнить статью федерального закона «О страховых пенсиях». Либерал-демократы считают, что за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 35 лет выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности должны быть установлены всем вне зависимости от проживания в сельской местности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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