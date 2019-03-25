Брянский лыжник Александр Большунов занял второе место в итоговом зачете кубка мира

25 Март 14:26 2019-03-25T15:12:36+03:00

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Брянец Александр Большунов стал вторым в итоговом зачете кубка мира по лыжным гонкам. Финальный этап проходил в Квебеке с 22 по 24 марта. В заключительной гонке спортсмены участвовали в гонке преследования.

За победу в канадском мини-туре было положено 200 очков, плюс 50 за победу в персьюте. Александр Большунов отставал от соперника Йоханнеса Клебо на 42 очка. То есть – брянцу нужно было просто выиграть, поясняют в Управлении физкультуры и спорта Брянской области.

Однако Александр Большунов в решающей гонке оказался третьим. В итоговом зачете брянец уступил 100 очков норвежцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU