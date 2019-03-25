В брянском санатории отравились семеро детей
В санатории в поселке Затишье в Клинцовском районе в субботу, 23 марта, отравились семеро детей. У ребят была небольшая температура, около 37 градусов, и однократная рвота. Медики поставили предварительный диагноз "ОРВИ и кишечный синдром", сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
В санатории проводят проверки: будет пробы для лабораторных исследований, чтобы выяснить, что стало причиной недомогания детей. Прокуратура Клинцовского района проверит также производителей и поставщиков продуктов в санаторий. А также должностных лиц оздоровительной организации.
Напомним, в Брянске в нескольких детских садах в Володарском районе малыши почувствовали себя плохо после второго завтрака. Оказалось, что они отравились кефиром комаричского производства.
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ИСТОЧНИК KP.RU