В брянском санатории отравились семеро детей

25 Март 14:23 2019-03-25T14:24:56+03:00

У ребят была небольшая температура и рвота

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В санатории в поселке Затишье в Клинцовском районе в субботу, 23 марта, отравились семеро детей. У ребят была небольшая температура, около 37 градусов, и однократная рвота. Медики поставили предварительный диагноз "ОРВИ и кишечный синдром", сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В санатории проводят проверки: будет пробы для лабораторных исследований, чтобы выяснить, что стало причиной недомогания детей. Прокуратура Клинцовского района проверит также производителей и поставщиков продуктов в санаторий. А также должностных лиц оздоровительной организации.

Напомним, в Брянске в нескольких детских садах в Володарском районе малыши почувствовали себя плохо после второго завтрака. Оказалось, что они отравились кефиром комаричского производства.

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ИСТОЧНИК KP.RU