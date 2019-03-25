Во время пожара в Злынковском районе спасли человека

25 Март 13:58 2019-03-25T13:58:59+03:00

Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной пожара в доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Злынковском районе утром 25 марта произошел пожар. Сообщение о возгорании в деревне Кожановка поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 11.18.

- На место выехали две пожарные автоцистерны, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Подразделения прибыли на место ЧП в 11.38. Очаг возгорания оказался внутри жилого дома.

Почти за 30 минут пламя удалось потушить. Пожарные спасли из огня жильца дома.

К счастью, никто не пострадал.

Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной пожара в доме.

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ИСТОЧНИК KP.RU