Пассажиры поездов пытались провезти через Брянскую область устрицы, живых червей и розы

25 Март 13:27 2019-03-25T13:27:13+03:00

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На минувших выходных пассажиры поездов пытались провезти через Брянскую область устрицы, живых червей и саженцы роз. Таможенники нашли товары у иностранцев.

- 150 килограммов замороженных устриц и 1900 саженцев роз обнаружили в поезде, следующем из Кишинева в Москву, - рассказывают в пресс-службе Брянской таможни. – Продукция была упакована в дорожные сумки. Товар принадлежал гражданам Молдавии. У мужчин не было никаких документов на устрицы и розы.

У гражданина Украины, который ехал в поезде «Николаев-Москва» нашли 80 килограммов живых червей. Мужчина собирался продать их в столице.

На иностранцев завели административные дела. Незаконные партии товаров вернули в соседнее государство. Всего с начала года завели больше 150 таких дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU