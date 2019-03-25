В Брянске оштрафовали водителя иномарки за парковку на тротуаре

25 Март 13:06 2019-03-25T13:06:38+03:00

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В Брянске оштрафовали водителя "Хендай Тюксон" за парковку на тротуаре на улице Горького. Фотографии с нарушением опубликовали в соцсетях. Полицейские провели административное расследование, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Автомобилист 18 марта оставил свою машину у дома №42 на улице Горького. Теперь он должен заплатить тысячу рублей штрафа.

О наказании для водителя рядом стоящей "Нивы" ничего не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU