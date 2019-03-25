2019-03-25T11:55:27+03:00
Общество

Жителям дома в Бежице отключили отопление в одной комнате в конце января

Трубу прорвало в запертой квартире
Марина АНТОНОВА
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Во время проверки температура в помещениях соответствовала нормам.Во время проверки температура в помещениях соответствовала нормам.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жителям дома №88 на улице Молодой Гвардии в Бежице отключили отопление в одной из комнат 31 января. В этот день прорвало трубу в запертой квартире. Мастерам из управляющей компании пришлось поставить заглушку. Тепло ушло их труб по всему стояку. Без отопления остались комнаты в двух подъездах пятиэтажки, рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в прокуратуре Бежицкого района.

Без собственника проникнуть в чужую квартиру нельзя. Соседи говорили, что больше полугода не видели ее хозяина. Во время прокурорской проверки выяснилось, что долгое время управляющая компания не слишком активно искала владельца квартиры, в которой прорвало трубу. И только спустя два месяца написала письмо в полицию.

Прокуратура потребовала от управляющей компании подать иск в суд, чтобы проникнуть в квартиру и починить трубу там без жильцов. Жители дома имеют право на пересчет платы за отопление. Правда, они во время не вызвали мастера или контролирующие органы, чтобы сделать замеры.

Прокуратура вместе с Роспотребнадзором и управляющей компанией пришли в дома к жильцам в начале марта. Тогда показатели температуры в неотапливаемых комнатах были в норме.

Теперь управляющей компании нужно подготовиться к следующему отопительному сезону. Для этого отремонтировать трубу в запертой квартире.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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