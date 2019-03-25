2019-03-25T11:47:05+03:00
Общество

Брянцы откликнулись на призыв ЛДПР

У жителей Брянской области есть уникальный шанс стать депутатом
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Стань кандидатом в депутаты от ЛДПРСтань кандидатом в депутаты от ЛДПР
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Только за два неполных месяца возможностью пойти на предстоящие в сентябре выборы от ЛДПР воспользовалось большое количество брянцев. Все они подали заявки на участие в избирательной кампании через онлайн-платформу для заполнения анкеты - http://candidat-ldpr.ru/ для муниципальных выборов 2019 года.

Прием документов продолжается. Все граждане, желающие принимать активное участие в жизни своего района, города, поселка, могут отправить свою анкету, чтобы в сентябре пойти на выборы кандидатом в депутаты от ЛДПР. Путь к мандату начинается с онлайн-регистрации. Затем потенциальному кандидату необходимо выбрать муниципалитет, интересы жителей которого он хотел бы защищать в представительном органе власти, и ждать звонка из Брянского отделения ЛДПР.

Прошедшим отбор кандидатам будут обеспечены полное финансовое сопровождение на протяжении всей предвыборной кампании, юридические консультации и помощь в составлении нормативно-правовой документации. Все это Брянское региональное отделение ЛДПР берет на себя! Кроме того, ЛДПР поможет подготовить предвыборную программу, организовать предвыборный штаб и провести агиткампанию, а также обеспечит агитационными материалами. Брянщине нужны достойные депутаты! Чтобы стать народным избранником от ЛДПР, остается лишь перейти по ссылке и заполнить анкету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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