Во вторник брянские спасатели будут тушить условный пожар в детской школе искусств

25 Март 11:05 2019-03-25T11:05:44+03:00

Учения начнутся в девять часов утра

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Во вторник, 26 марта, брянские спасатели будут тушить условный пожар в детской школе искусств имени Татьяны Николаевой в Бежицком районе. Она расположена на улице Брянской Пролетарской дивизии. Учения начнутся в девять часов утра, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU