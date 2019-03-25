Во вторник брянские спасатели будут тушить условный пожар в детской школе искусств
Учения начнутся в девять часов утра
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Во вторник, 26 марта, брянские спасатели будут тушить условный пожар в детской школе искусств имени Татьяны Николаевой в Бежицком районе. Она расположена на улице Брянской Пролетарской дивизии. Учения начнутся в девять часов утра, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU