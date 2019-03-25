По факту смертельного ДТП у автовокзала в Брянске завели уголовное дело

25 Март 10:51 2019-03-25T16:32:56+03:00

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По факту смертельного ДТП у автовокзала в Брянске полицейские завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Его расследование проконтролирует прокурор Брянской области Александр Войтович, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства. Прокуратура проверит, безопасно ли было организовано движение на этом участке дороги. И даст оценку действиям органов, которые за это отвечают.

Напомним, страшная автоавария случилась в понедельник, 25 марта, около половины шестого утра на перекрестке улиц Красноармейской и Пересвета. Лоб в лоб столкнулись «Хендай Солярис» и «Шевроле Нива». Водитель и трое пассажиров «Хендай» погибли на месте ДТП. Как рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области, среди погибших - трое мужчин и одна женщина. Еще одна пассажирка иномарки выжила – ее отвезли в больницу.

Тяжелые травмы получили водитель и пассажирка «Шевроле Нива». Их госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU