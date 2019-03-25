Жителя Клинцовского района будут судить за то, что сломал пожилой матери нос

25 Март 09:41 2019-03-25T09:41:51+03:00

Брянца уже судили за преступления против собственной матери. Фото: Иван ВИСЛОВ

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56-летнего жителя Клинцовского района будут судить за то, что он сломал пожилой матери нос. Мужчина с ножом угрожал убить пенсионерку. Уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Причинение вреда здоровью средней тяжести» в ближайшее время начнут рассматривать в мировом судебном участке Клинцовского района.

- По версии следствия, утром 10 февраля брянец поссорился с 80-летней матерью, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он схватил нож, направил его в сторону женщины и стал говорить, что убьет ее. Затем сын ударил мать по носу. Пенсионерка получила перелом костей носа.

Кстати, мужчину уже судили за преступления против собственной матери.

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ИСТОЧНИК KP.RU