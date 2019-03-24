В Брянске назвали имена лучших учителей в области

24 Март 15:04 2019-03-24T15:04:54+03:00

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В Брянске в пятницу, 22 марта, назвали имена лучших учителей в области. Жюри регионального этапа конкурса «Учитель года-2019» подвело итоги. В пятерку лучших вошли три педагога из Брянска: учитель физики гимназии №3 Ярослав Бабарин, учитель химии лицея №1 Александра Гайдукова, учитель русского языка и литературы школы №51 Дина Смирнова. А также два педагога из области – это учитель информатики школы унечского села Рюхов Александр Башлаков и учитель истории и обществознания Кокинской школы Выгоничского района Михаил Коренек, сообщает ГТРК «Брянск».

Лучшего из них назовут в мае. Он будет представлять Брянскую область на всероссийском этапе конкурса, который пройдет в Грозном.

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ИСТОЧНИК KP.RU