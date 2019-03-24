24 Март 14:25 2019-03-24T14:25:10+03:00

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В Брянске машина без водителя устроила ДТП. Фотографию с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

По всей видимости, автомобилист забыл поставить «Ладу» на ручник. Она сама поехала и врезалась в ВАЗ. Автор пишет, что сфотографировал автоаварию, так как, скорее всего, виновник уедет с места ДТП, не дождавшись хозяина второй машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU