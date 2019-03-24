В Брянске выбрали самую красивую студентку БГТУ

СЕГОДНЯ 10:21 2019-03-24T10:53:30+03:00

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В Брянске выбрали самую красивую студентку Брянского государственного технического университета. Финал конкурса «Мисс БГТУ-2019» прошел 21 марта в актовом зале университета. Победительницей стала Анна Николенко, сообщают организаторы в соцсетях. Девушка учится на третьем курсе факультета информационных технологий.

В финале конкурса участвовали 12 девушек. Жюри оценивало не только внешность претенденток, но и в творческие и интеллектуальные способности.

Титул «Вице-мисс БГТУ» получила студентка третьего курса учебно-научного технологического института Виктория Степанова. А приз зрительских симпатий достался Алине Сороковой. Девушка учится на втором курсе факультета экономики и управления.

Виктория Степанова. Фото: vk.com, "Мисс БГТУ-2019".

Алина Сороковая. Фото: vk.com, "Мисс БГТУ-2019".

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ИСТОЧНИК KP.RU