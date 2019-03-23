2019-03-23T15:45:39+03:00
Звезды

В Брянске 11 апреля пройдет вечер памяти Евгения Евтушенко

Со сцены театра драмы прозвучат стихи поэта
Марина АНТОНОВА
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Последний раз Евгений Евтушенко приезжал в Брянск в 2016 году.Последний раз Евгений Евтушенко приезжал в Брянск в 2016 году.Фото: Ольга УМАРОВА
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В Брянске 11 апреля пройдет вечер памяти Евгения Евтушенко «Твои следы». Он состоится в театре драмы. На сцене выступит Максим Дегтерев и Брянский городской эстрадный оркестр под управлением Бениамина Мирзояна. Прозвучат любимые стихи, в том числе положенные на музыку: «Твои следы», «Не спеши», «Чертово колесо», «Сережка ольховая», «А снег идет…» и другие.

В концерте будут участвовать заслуженные артисты России Михаил Лаврушин и Светлана Рязанцева, актер Дмитрий Ненахов, сообщают организаторы.

Начало концерта в 19.00. (6+)

Евгений Евтушенко ушел из жизни 1 апреля 2017 года. Он несколько раз приезжал в Брянск. Последний раз посетил наш город в 2016 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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