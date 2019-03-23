В Клинцах автомобилистка во дворе дома сбила 13-летнего школьника

23 Март 14:17 2019-03-23T14:26:37+03:00

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В брянском городе Клинцы автомобилистка за рулем иномарки сбила 13-летнего школьника. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины седьмого вечера в пятницу, 22 марта, на улице Мира, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

39-летняя женщина на «Опель Вектра» ехала во дворе дома на улице Мира в сторону улицы Рябка. Ребенок шел по краю дороги в ту же сторону, что и ехала машина.

У пострадавшего мальчика – перелом голени. Ребенка госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU