В Клинцах автомобилистка во дворе дома сбила 13-летнего школьника
Ребенка госпитализировали с переломом ноги
Ребенок шел по краю дороги.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В брянском городе Клинцы автомобилистка за рулем иномарки сбила 13-летнего школьника. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины седьмого вечера в пятницу, 22 марта, на улице Мира, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
39-летняя женщина на «Опель Вектра» ехала во дворе дома на улице Мира в сторону улицы Рябка. Ребенок шел по краю дороги в ту же сторону, что и ехала машина.
У пострадавшего мальчика – перелом голени. Ребенка госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU