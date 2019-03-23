В Погарском районе иномарка съехала в кювет и врезалась в столб

23 Март 14:11 2019-03-23T14:11:18+03:00

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В Погарском районе «Киа Саренс» съехала в кювет и врезалась в столб. 45-летнего водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины пятого вечера в пятницу, 22 марта, на 21-м километре дороги Погар-Гремяч. Автомобилист двигался в сторону Погара, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Он не справился с управлением.

У водителя диагностировали травму головы, ушиб мозга и кому.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU