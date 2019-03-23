В брянском Овстуге открылась выставка к 220-летию Александра Пушкина

23 Март 10:56 2019-03-23T10:56:47+03:00

В экспозиции – редкие издания и иллюстрации к сказкам поэта

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В брянском музее-заповеднике Овстуг в пятницу, 22 марта открылась выставка, посвященная 220-летию Александра Пушкина, которое будут отмечать в этом году. Экспозиция рассчитана на детей. Юные посетители увидят редкие издания сказок Пушкина. Иллюстрации к ним известных советских и российских художников, сообщают в пресс-службе музея Федора Тютчева "Овстуг".

На открытии выставки побывали ученики лицея №1 города Жуковка. Ребята поучаствовали в викторине на знание сказок Пушкина и получили на память призы.

Выставка проработает в выставочном зале музея-заповедника до 10 апреля. (6+)

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ИСТОЧНИК KP.RU