Брянский лыжник Александр Большунов пришел четвертым в спринте в Канаде

23 Март 10:37 2019-03-23T10:37:05+03:00

В Квебеке стартовал финал Кубка мира по лыжным гонкам

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Брянский лыжник Александр Большунов пришел четвертым в спринте свободным стилем. В пятницу, 22 марта, в канадском Квебеке стартовал финал Кубка мира по лыжным гонкам.

Первое место занял Йоханнес Клебо, сообщают в пресс-службе Федерации лыжных гонок России. Большунов отстал от норвежца на 1,57 секунды.

Наш земляк занимает вторую строчку в общем зачете Кубка мира. 23 марта мужчины будут соревноваться в гонке на 15 километров классическим стилем. 24 марта в Канаде пройдет гонка преследования на ту же дистанцию свободным стилем.

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ИСТОЧНИК KP.RU