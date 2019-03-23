В Клинцах на исторических зданиях появятся QR-коды

23 Март 10:12 2019-03-23T10:16:11+03:00

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В Клинцах в ближайшее время на исторических зданиях появятся QR-коды. Местные жители с помощью смартфонов смогут узнать об истории родного города. Власти планируют провести квест и викторину по истории Клинцов. Победители получат призы. Об этом говорил глава Клинцовской городской администрации на заседании общественного совета по культуре, которое прошло 22 марта.

В городе планируют создать эстрадно-духовой оркестр на базе военного оркестра и коллектива местного ДК. Также обсудили создание в Клинцах кукольного театра, сообщает «Клинцы. ИНФО».

В брянском городе на День Победы планируют возродить традицию, когда горожане 9 Мая шли под звуки духового оркестра на кладбище, чтобы возложить цветы павшим героям. Сейчас она отошла. Но многие клинчане старшего поколения помнят ее и хотели бы вернуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU