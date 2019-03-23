В Брянске сильный ветер снес забор на улице Флотской

23 Март 09:47 2019-03-23T09:47:46+03:00

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В Брянске в пятницу, 22 марта, сильный ветер снес строительный забор на улице Флотской. Это случилось около пяти часов вечера, пишут очевидцы в соцсетях. Забор перегородил часть автомобильной дороги. О пострадавших людях или поврежденных машинах не сообщают.

Напомним, непогода обрушилась на Брянскую область в пятницу. Сильный ветер валил деревья и обрывал электрические провода. Без света остались некоторые жители региона. Упавшее дерево на улице Комарова перегородило полностью проезжую часть. Пробки образовались в сторону Володарского и в сторону Советского районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU