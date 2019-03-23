23 Март 09:16 2019-03-23T09:16:57+03:00

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Брянского школьника удалили с экзамена по русскому языку за шпаргалку. Досрочный ЕГЭ по этому предмету 236 выпускников сдавали в пятницу, 22 марта. Экзамен проходил в школе №9 в Брянске и в школе №9 в Новозыбкове, сообщают в пресс-службе департамента образования и науки Брянской области. Экзамен длился 3 часа 30 минут. Результаты будут известны 4 апреля.

Первые досрочные экзамены в Брянской области прошли 20 марта. 30 человек сдавали литературу, 4 человека – географию. Результаты ребята узнают не позже 3 апреля.

Всего заявления для сдачи ЕГЭ в досрочный период подали 420 человек. Из них 263 – выпускники прошлых лет, 41 – студенты сузов, 113 – иностранцев и 2 выпускника этого года.

Следующий экзамен пройдет 25 марта. Выпускники будут сдавать химию и историю.

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ИСТОЧНИК KP.RU