2019-03-21T18:12:58+03:00
Общество

Брянцы гадают, как держится столб на одной из улиц Бежицы

Фотографии полуразрушенной электроопоры опубликовали в соцсетях
Марина АНТОНОВА
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Брянцы гадают, как держится столб на одной из улиц Бежицкого района. И предполагают, что стоять ему осталось недолго – вот-вот упадет.

Фотографии полуразрушенной электроопоры на улице Петровской опубликовали пользователи в соцсетях. На снимке видно, что у основания столба бетон рассыпался. И опора держится на металлической арматуре. Кажется, что столб повис в воздухе.

Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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