2019-03-21T17:08:09+03:00
Происшествия

В Брянске задержали иностранца, который продавал гашиш студентам

Наркоторговцу грозит до восьми лет колонии
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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В Брянске задержали иностранца, который продавал гашиш студентам. 20-летний молодой человек и сам употреблял наркотики. Он жил в общежитии одного из вузов Брянска. И распространял гашиш среди своих знакомых.

Подозреваемого арестовали, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. На него завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Санкция по ней предусматривает до восьми лет колонии.

Наркотики без назначения врача также употребляли двое сверстников задержанного. Они приехали в Брянск из той же страны, что и злоумышленник. Они заплатят административный штраф. И их выдворят за пределы России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», задержанный парень и двое его приятелей – граждане Египта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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