Житель Брянска поселился в канализационном люке в Бежице

СЕГОДНЯ 15:34 2019-03-21T15:36:05+03:00

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45-летний житель Брянска поселился в канализационном люке на улице Комсомольской в Бежице. О бездомном мужчине рассказала горожанка в социальных сетях. Женщина попросила помочь ему неравнодушных жителей.

Мужчина рассказал, что дом его сгорел пять лет назад. Родные ему помогать не хотят - у брянца есть двое детей, которые живут далеко. Он иногда выпивает. С другими бездомными не общается. Полицейские его не трогают. В приют для бездомных мужчину почему-то не берут. Есть ли у него документы, неизвестно.

Женщина, которая случайно нашла мужчину, просит по возможности принести ему одежду.

Фото: Facebook, личная страница Лилии Матюхиной.

В комментариях брянцы, в основном, не поддержали горожанку. Они интересуются, почему мужчина не работает. Другие говорят, что в люке было, скорее всего, теплее, чем в квартире этой зимой. Да и платить за жилье не надо.

Некоторые брянцы узнали мужчину. Пишут, что раньше работал сварщиком на БМЗ. В Бежицком районе у него живет сестра. У него и раньше были проблемы со спиртным.

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ИСТОЧНИК KP.RU