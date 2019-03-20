2019-03-20T12:20:47+03:00
Общество

На улице Романа Брянского грузовик провалился в яму

Фотографии с места событий опубликовали в соцсетях
Мария Дедкова
Поделиться:
Как пишут в комментариях, асфальт в этом месте давно разбит. Фото: vk.com, Сергей БрянскийКак пишут в комментариях, асфальт в этом месте давно разбит. Фото: vk.com, Сергей Брянский
Изменить размер текста:

В Брянске возле одного из магазинов грузовик провалился в яму. Фотографии случившегося опубликовали пользователи в социальных сетях в среду, 20 марта.

Как пишут в комментариях, асфальт в этом месте давно разбит.

- Зимой прорывало трубу в этом месте, яму засыпали щебнем, -пишут местные жители. - Неудивительно, что он провалился. Это было делом времени и случая.

Грузовик угодил в размытую яму. Фото: vk.com, Сергей Брянский

Грузовик угодил в размытую яму. Фото: vk.com, Сергей Брянский

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске на улице Литейной пройдут массовые проверки водителей
В Брянске за пьяную езду будут судить члена Адвокатской палаты области
В Брянске на на улице Дуки уберут пешеходный переход
В Брянске на два дня ограничат парковку на площади Карла Маркса
В Сураже появится футбольное поле с искусственным покрытием
В Клинцах снесли аварийное здание бывшего дома быта
В Брянске пройдет фестиваль детских и юношеских театров
В Брянске закупят оборудование для проверки качества ремонта дорог
Поддерживать общественные самоуправления
В Клинцах у посетительницы кафе украли банковскую карту
В Брянске пройдет акция «Книжкина неделя»
На трассе под Брянском столкнулись две легковушки: пострадал человек
В прошлом году клещи покусали 1712 брянцев
В Брянске 19-летний парень украл у знакомого ноутбук и мобильник
В Брянской области локомотив насмерть сбил 35-летнюю женщину
В Брянске расселят пять аварийных домов из 42-х
Экс-директору брянской строительной компании грозит срок за неисполнение решений суда
В Брянске на улице Куйбышева водитель микроавтобуса сбил пенсионерку
Обанкротившийся брянский завод задолжал своим работникам 14 миллионов рублей
В Брянске неизвестный автомобилист сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Клинцах почтили память Героя России Валерия Шкурного
В Новозыбковском районе поймали белорусских водителей, которые незаконно везли лом черного металла
Во время пожара в брянском поселке Клетня погиб 49-летний мужчина
Случайная знакомая украла у жителя унечской деревни планшет и деньги
В Брянске поймали наркоторговцев с 30 свертками для продажи
Известные брянцы снялись с детьми с синдромом Дауна
В Брянске у "Кремния" насмерть сбили мужчину
В Брянске оштрафовали автохама, перекрывшего дорогу скорой помощи