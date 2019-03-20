На улице Романа Брянского грузовик провалился в яму

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-20T12:20:47+03:00

Как пишут в комментариях, асфальт в этом месте давно разбит. Фото: vk.com, Сергей Брянский

Фотографии с места событий опубликовали в соцсетях

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В Брянске возле одного из магазинов грузовик провалился в яму. Фотографии случившегося опубликовали пользователи в социальных сетях в среду, 20 марта.

Как пишут в комментариях, асфальт в этом месте давно разбит.

- Зимой прорывало трубу в этом месте, яму засыпали щебнем, -пишут местные жители. - Неудивительно, что он провалился. Это было делом времени и случая.

Грузовик угодил в размытую яму. Фото: vk.com, Сергей Брянский

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ИСТОЧНИК KP.RU