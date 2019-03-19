19 Март 18:18 2019-03-19T18:19:11+03:00

Он состоится 17 апреля в ДК БМЗ

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В Брянске перенесли концерт Ирины Богушевской, который должен был состояться 21 марта. Об этом сообщили организаторы. Концерт пройдет 17 апреля в 19.00 в ДК БМЗ. Певица выступит с программой "В моей вселенной". Все купленные билеты действительны.

Все купленные билеты действительны.

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ИСТОЧНИК KP.RU