Бдительная жительница Брянска пожаловалась в полицию на соседа с игрушечными автоматами и пистолетами

СЕГОДНЯ 15:12 2019-03-18T15:12:52+03:00

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Бдительная жительница Брянска пожаловалась в полицию на соседа, который заносил домой предметы, похожие на огнестрельное оружие. Женщина позвонила правоохранителям вечером в воскресенье, 17 марта. Она рассказала, что увидела из окна одного из домов на улице 3-го Июля, что из припаркованного у подъезда автомобиля мужчины заносят в дом автоматы и пистолеты.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

На место выехали полицейские, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. . Оказалось, что мужчина является директором стрелкового клуба. Он хранит в своей квартире оборудование для игры в пейнтбол, страйкбол и лазертаг. Игрушечное оружие очень похоже на настоящее. Оно выполнено по образцам известных оружейных производителей.

Полицейские посоветовали брянцу хранить оборудование в помещении клуба и перевозить упакованным.

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ИСТОЧНИК KP.RU