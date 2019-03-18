Горожане пожаловались на недоступную остановку на улице Романа Брянского

СЕГОДНЯ 14:20 2019-03-18T14:20:40+03:00

К месту посадки и высадки пассажиров нет пешеходного перехода и тротуара. Фото: vk.com, "ЧП и ДТП" Брянск

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Жители улицы Романа Брянского пожаловались на недоступную остановку у себя в микрорайоне. К месту посадки и высадки пассажиров нет пешеходного перехода и тротуара. Об этом горожане рассказали в соцсетях.

- Люди, которые приезжают на эту остановку на автобусе, должны, рискуя жизнью, перебегать четыре полосы интенсивного движения, - пишет автор сообщения. - Ближайший переход находится возле другой остановки, но дойти до него не реально из-за отсутствия тротуара.

Горожане жалуются, что им приходится нарушать ПДД, Фото: vk.com, "ЧП и ДТП" Брянск

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ИСТОЧНИК KP.RU