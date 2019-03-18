В Брянске на входе в отремонтированный театр кукол отвалилась плитка

СЕГОДНЯ 12:52 2019-03-18T13:00:27+03:00

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В Брянске на входе в только что отремонтированный театр кукол на улице Пушкина отвалилась облицовочная плитка. Фотографии опубликовали пользователи в соцсетях. На снимках также видно, что перед входом в здание разрушился тротуар. Здесь уложили тротуарную плитку, которая по традиции пошла волнами и кое-где совсем провалилась.

Напомним, отремонтированное здание театра кукол в Брянске сдали в конце декабря прошлого года. Спектакли в нем начали показывать в феврале этого года. Брянцев интересует, кто ответит за некачественные работы.

Фото: vk.com, Мария Ширяева.

Фото: vk.com, Мария Ширяева.

Фото: vk.com, Мария Ширяева.

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ИСТОЧНИК KP.RU