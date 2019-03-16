2019-03-16T18:30:14+03:00
Общество

Легендарный брянский разведчик Константин Панасенко отметил 96-летие

Ветерана поздравили депутаты
Ольга УМАРОВА
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В Брянске поздравили легендарного земляка.В Брянске поздравили легендарного земляка.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске поздравили легендарного земляка – разведчика Константина Панасенко. В пятницу, 15 марта, ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 96 лет.

Именинника поздравил председатель Брянской областной Думы Владимир Попков. Он передал Константину Ивановичу памятный адрес и подарок. Ветеран поделился с гостями рассказами о военных и послевоенных годах.

Пресс-служба Брянской областной Думы.

Пресс-служба Брянской областной Думы.

Константин Панасенко родился в 1923 году в Брянске в семье железнодорожника. Зимой 1942-го он пошел с пятью товарищами проситься добровольцем на фронт. В конце года объявили набор радистов. После трехмесячных курсов в Тюмени попал на Ленинградский фронт. Еще через несколько месяцев Константину Панасенко предложили пойти в разведчики. Он согласился. В разведшколе познакомился со своей будущей женой Натальей.

Константин Иванович участвовал в освобождении Белоруссии, боях за Восточную Пруссию и штурме Кенигсберга. За заслуги в Великой Отечественной войне получил два ордена Отечественной войны II степени и другие награды. После войны работал в вагонном депо Брянск-Льговский. За добросовестный труд Константину Панасенко присвоили звание Почетного железнодорожника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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