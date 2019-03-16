Брянцы встретили юбилейную «Крымскую весну»
В субботу, 16 марта, в Брянске прошел фестиваль «Крымская весна», посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией. В этом году отмечается пять лет с исторического референдума, на котором жители полуострова приняли решение вернуться в состав нашей страны.
В этом году отмечается пять лет с исторического референдума.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Торжества проходили на бульваре Гагарина. В них участвовали первые лица города и области, депутаты, представители трудовых коллективов, общественные объединения и студенты.
Для гостей праздника работали тематические площадки: выставка туристических фирм Брянской области, презентация всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида». Все желающие могли угоститься горячим чаем, кофе, блинами, пряниками, товарами из Крыма.
- Для брянцев приготовили большой концерт, - рассказали в пресс-службе горадминистрации. – Программу представили лучшие творческие коллективы Брянщины. Авторскую песню «Дорога домой» исполнил коллектив «Бабкины внуки». Эта композиция была создана в честь первой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
На праздник пришло много молодежи.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
На фестивае работали тематические площадки.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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ИСТОЧНИК KP.RU