Брянцы встретили юбилейную «Крымскую весну»

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-16T11:35:24+03:00

Отпраздновать 5-летие воссоединения полуострова с Россией пришли сотни человек

Изменить размер текста: A A

В субботу, 16 марта, в Брянске прошел фестиваль «Крымская весна», посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией. В этом году отмечается пять лет с исторического референдума, на котором жители полуострова приняли решение вернуться в состав нашей страны.

В этом году отмечается пять лет с исторического референдума.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Торжества проходили на бульваре Гагарина. В них участвовали первые лица города и области, депутаты, представители трудовых коллективов, общественные объединения и студенты.

Для гостей праздника работали тематические площадки: выставка туристических фирм Брянской области, презентация всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида». Все желающие могли угоститься горячим чаем, кофе, блинами, пряниками, товарами из Крыма.

- Для брянцев приготовили большой концерт, - рассказали в пресс-службе горадминистрации. – Программу представили лучшие творческие коллективы Брянщины. Авторскую песню «Дорога домой» исполнил коллектив «Бабкины внуки». Эта композиция была создана в честь первой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

На праздник пришло много молодежи.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На фестивае работали тематические площадки.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU