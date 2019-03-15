В Брянске трех водителей оштрафовали по записи с видеорегистраторов

СЕГОДНЯ 18:34 2019-03-15T18:35:20+03:00

Все три случая произошли на проспекте Московском. Фото: ОГИБДД по городу Брянску

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В Брянске полицейские за день оштрафовали сразу несколько автомобилистов, проехавших на запрещающий сигнал светофора. Нарушителей, как говорят в городской Госавтоинспекции, нашли по записям с видеорегистраторов, которые появились в интернете.

Первым попался водитель "Ленд Ровера", который нарушил ПДД 6 марта в районе дома № 4 на проспекте Московском. Теперь автомобилист выплатит штраф в одну тысячу рублей.

Столько же придется выложить владельцу автомобиля "Ниссан". 6 марта у дома № 88 по проспекту Московскому автомобилист проехал на красный.

Еще один нарушитель попался уже 11 марта в районе дома №49 по тому же проспекту Московскому. Владелец "Рено" также понесет административное наказание.

Фото: ОГИБДД по городу Брянску

Фото: ОГИБДД по городу Брянску

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ИСТОЧНИК KP.RU