2019-03-15T18:35:20+03:00
Общество

В Брянске трех водителей оштрафовали по записи с видеорегистраторов

Нарушители проехали на красный сигнал светофора
Мария Дедкова
Поделиться:
Все три случая произошли на проспекте Московском. Фото: ОГИБДД по городу БрянскуВсе три случая произошли на проспекте Московском. Фото: ОГИБДД по городу Брянску
Изменить размер текста:

В Брянске полицейские за день оштрафовали сразу несколько автомобилистов, проехавших на запрещающий сигнал светофора. Нарушителей, как говорят в городской Госавтоинспекции, нашли по записям с видеорегистраторов, которые появились в интернете.

Первым попался водитель "Ленд Ровера", который нарушил ПДД 6 марта в районе дома № 4 на проспекте Московском. Теперь автомобилист выплатит штраф в одну тысячу рублей.

Столько же придется выложить владельцу автомобиля "Ниссан". 6 марта у дома № 88 по проспекту Московскому автомобилист проехал на красный.

Еще один нарушитель попался уже 11 марта в районе дома №49 по тому же проспекту Московскому. Владелец "Рено" также понесет административное наказание.

Фото: ОГИБДД по городу Брянску

Фото: ОГИБДД по городу Брянску

Фото: ОГИБДД по городу Брянску

Фото: ОГИБДД по городу Брянску

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дятьковском районе отремонтируют спортшколу
Брянский атлет Илья Иванюк претендует на участие в Европейских играх
В Брянской области задержали двух проводниц, торговавших миграционными картами
С 18 марта в Брянске будут выдавать транспортные карты
В Брянской области задержали гражданина Таджикистана, который планировал продавать героин
В Брянской области из-за ям на дорогах завели 34 административных дела
Трех друзей из Севского района будут судить за кражу аккумуляторов
Брянцев призывают сделать прививки против кори
Пьяный брянский пешеход ударил полицейских и попал под суд
Комитет по образованию
В Погаре задержали украинца, который пытался незаконно провезти голубей в нашу страну
Брянский инвалид платил двойную сумму за доставку продуктов и лекарств
Житель Дятьковского района потратил 198 тысяч рублей своего знакомого
До брянского аэропорта запустят новое маршрутное такси
В ночном пожаре в Стародубе погибла 82-летняя пенсионерка