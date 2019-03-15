В Погаре задержали украинца, который пытался незаконно провезти голубей в нашу страну
В Брянской области в многостороннем пункте пропуска Погар задержали необычного нарушителя. Гражданин Украины пытался переправить в нашу страну живой груз. Иностранец ехал в автобусе из Ивано-Франковска в Москву.
- Во время досмотра багажа пассажиров в пункте пропуска таможенные инспекторы обнаружили голубей, - рассказывают в пресс-службе Брянской таможни. - Четыре птицы лежали со связанными крыльями в картонной коробке.
Мужчина рассказал таможенникам, что везет птиц в столицу в подарок друзьям. Он задекларировал пернатых. Но о том, что нужно предоставить товаросопроводительные и ветеринарные документы не знал.
На украинца завели дело об административном правонарушении за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров. Птиц вернули на Украину.
Птиц везли в картонной коробке, укутав крылья в бумагу и скотч.Фото: пресс-служба Брянской таможни
Фото: пресс-служба Брянской таможни
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ИСТОЧНИК KP.RU