В Брянске ищут родителей для четырехмесячного Ивана

СЕГОДНЯ 14:35 2019-03-14T14:36:46+03:00

В графах «мать» и «отец» у мальчика стоят прочерки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У малыша нет ни отца, ни матери

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В Брянске без попечения родителей остался четырехмесячный Иван. Мать оставила малыша в роддоме, не предъявив никаких документов. В графах «мать» и «отец» у мальчика стоят прочерки.

- Сейчас Ваня находится в больнице под наблюдением медперсонала, - говорят в горадминистрации Брянска. - Ребенок ослаблен, ему требуется усиленный уход. Мальчику нужны любящие и заботливые родители, которые как можно скорее заберут малыша в семью.

Если вы хотите взять Ивана к себе, обращайтесь в отдел опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: г.Брянск, ул.Октябрьская, д.103, каб.6, телефон 8(4832) 64-23-86.

Мальчику нужны любящие и заботливые родители, которые как можно скорее заберут малыша в семью. Фото: тдел опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU