В Брянске ищут родителей для четырехмесячного Ивана
В Брянске без попечения родителей остался четырехмесячный Иван. Мать оставила малыша в роддоме, не предъявив никаких документов. В графах «мать» и «отец» у мальчика стоят прочерки.
- Сейчас Ваня находится в больнице под наблюдением медперсонала, - говорят в горадминистрации Брянска. - Ребенок ослаблен, ему требуется усиленный уход. Мальчику нужны любящие и заботливые родители, которые как можно скорее заберут малыша в семью.
Если вы хотите взять Ивана к себе, обращайтесь в отдел опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: г.Брянск, ул.Октябрьская, д.103, каб.6, телефон 8(4832) 64-23-86.
Мальчику нужны любящие и заботливые родители, которые как можно скорее заберут малыша в семью. Фото: тдел опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации
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ИСТОЧНИК KP.RU