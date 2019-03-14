2019-03-14T14:36:46+03:00
Общество

В Брянске ищут родителей для четырехмесячного Ивана

У малыша нет ни отца, ни матери
Мария Дедкова
Поделиться:
В графах «мать» и «отец» у мальчика стоят прочерки.В графах «мать» и «отец» у мальчика стоят прочерки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Брянске без попечения родителей остался четырехмесячный Иван. Мать оставила малыша в роддоме, не предъявив никаких документов. В графах «мать» и «отец» у мальчика стоят прочерки.

- Сейчас Ваня находится в больнице под наблюдением медперсонала, - говорят в горадминистрации Брянска. - Ребенок ослаблен, ему требуется усиленный уход. Мальчику нужны любящие и заботливые родители, которые как можно скорее заберут малыша в семью.

Если вы хотите взять Ивана к себе, обращайтесь в отдел опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: г.Брянск, ул.Октябрьская, д.103, каб.6, телефон 8(4832) 64-23-86.

Мальчику нужны любящие и заботливые родители, которые как можно скорее заберут малыша в семью. Фото: тдел опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации

Мальчику нужны любящие и заботливые родители, которые как можно скорее заберут малыша в семью. Фото: тдел опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске в ночь с пятницу на субботу будут ловить пьяных водителей
В Брянске работы на Первомайском мосту выполнили на 60%
В Брянске Александра Куприянова выпустили под подписку о невыезде
В Брянске на старом аэропорту возведут еще один детский сад
В Брянске мошенники обманули продавщицу цветочного ларька
В Брянске пройдет фестиваль «Крымская весна»
Брянская велогонщица Татьяна Капитанова заняла второе место на международном турнире
37-летний житель Клетни украл деньги с карты знакомого
Из Брянска в Краснодар отправился первый самолет
Брянским чиновникам повысили премии
В Брянске оштрафовали автохама, припарковавшегося на тротуаре
22 марта в Брянской области пройдет конкурс «Учитель года-2019»
Сотрудника колонии осудили за получение взятки от заключенного
В Брянску область после зимы вернулись первые перелетные птицы
Житель Брянска расплатился с чужой банковской карты за спиртное и еду
Крым наш, а интернет – нет!