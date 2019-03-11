В Брянске сфотографировали разгуливающего по улице фазана

СЕГОДНЯ 13:06 2019-03-11T13:07:00+03:00

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В Советском районе Брянска горожане сфотографировали экзотическую птицу. Снимок опубликовали в соцсетях. Автор пишет, что встретили фазана на улице Авиационной. Попытались поймать птицу, но этого им не удалось.

В комментариях к посту рассказали, что похожего фазана видели у остановки «Фабрика Десна» на проспекте Станке Димитрова. Птица выбежала на автомобильную дорогу со стороны частного сектора. А потом убежала обратно.

Пользователи говорят, что несколько лет назад красивый фазан жил на мусорке в Володарском районе Брянска. Его даже подкармливали местные жители, но потом птица пропала.

Фото: vk.com, Юлия Черрина.

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ИСТОЧНИК KP.RU