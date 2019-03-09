2019-03-09T11:11:40+03:00
Звезды

В брянском театре кукол начали подготовку к премьерному спектаклю

На этот раз артисты планируют поставить сказку "Теремок"
Елена РАКОВА
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Фото: Департамент культуры Брянской области.Фото: Департамент культуры Брянской области.
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Артисты Брянского областного театра кукол начали подготовку к новому спектаклю по русской народной сказке "Теремок". Этот спектакль станет первой премьерой в стенах обновленного театра.

Художник Александра Громова из Санкт-Петербурга привезла свои эскизы, состоялась рабочая встреча с мастерами бутафорского и швейного цехов, сообщают в департаменте культуры Брянской области. Труппа ждет приезда режиссера-постановщика из Санкт-Петербурга Никиту Шмитько.

Премьера спектакля "Теремок" намечена на вторую половину апреля.

Художник Александра Громова из Санкт-Петербурга привезла свои эскизы к новому спектаклю. Фото: Департамент культуры Брянской области.

Художник Александра Громова из Санкт-Петербурга привезла свои эскизы к новому спектаклю. Фото: Департамент культуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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