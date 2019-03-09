В брянском театре кукол начали подготовку к премьерному спектаклю

9 Март 11:09 2019-03-09T11:11:40+03:00

На этот раз артисты планируют поставить сказку "Теремок"

Изменить размер текста: A A

Артисты Брянского областного театра кукол начали подготовку к новому спектаклю по русской народной сказке "Теремок". Этот спектакль станет первой премьерой в стенах обновленного театра.

Художник Александра Громова из Санкт-Петербурга привезла свои эскизы, состоялась рабочая встреча с мастерами бутафорского и швейного цехов, сообщают в департаменте культуры Брянской области. Труппа ждет приезда режиссера-постановщика из Санкт-Петербурга Никиту Шмитько.

Премьера спектакля "Теремок" намечена на вторую половину апреля.

Художник Александра Громова из Санкт-Петербурга привезла свои эскизы к новому спектаклю. Фото: Департамент культуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU