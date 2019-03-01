В Брянске сотрудники ФСБ устроили учения в аэропорту

1 Март 17:35 2019-03-01T17:39:21+03:00

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В пятницу, 1 марта, в брянском аэропорту было непривычно много силовиков. Они устроили там масштабные учения, на которых отрабатывали работу силовых структур региона при угрозе террористического акта на объекте воздушного транспорта, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Руководил учениями начальник УФСБ России по Брянской области – руководитель Оперативного штаба в Брянской области генерал-майор Николай Рудь.

По сценарию учений, условные террористы захватили самолет и требовали, чтобы им разрешили вылет.

Благодаря слаженной работе сотрудников силовых структур условные террористы нейтрализовали, угрозу совершения теракта пресекли, последствия ликвидировали.

Силовики тщательно следили за всеми передвижениями условных террористов. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Брянской области.

В учениях приняли участие представители силовых ведомств региона. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Брянской области.

Захваченный самолет взяли штурмом. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Брянской области.

Сотрудники спецподразделений задержали условных террористов. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Брянской области.

Злоумышленников передали сотрудникам УФСИН. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Брянской области.

Все последствия действий условных террористов ликвидировали. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU