Брянские заключенные сразились в мини-керлинг
В колонии №1 в Брянске завершилась зимняя спартакиада. Осужденные соревновались в армрестлинге, поднятии гири, шахматах и футболе. Самыми интересными оказались состязания по мини-керлингу.
Впервые соревнования прошли в прошлом году, сообщают в пресс-служба УФСИН по Брянской области. В этом году их провели по многочисленным просьбам осужденных. В состязаниях участвовали 70 человек. Их пришли поддержать большое количество зрителей.
Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области.
Спортивный инвентарь для игры в керлинг изготовили в Центре трудовой адаптации осужденных в колонии №1. Ледовую площадку для соревнований заключенные готовили больше суток. Камни для игры осужденные сделали из камня и резины, щетки – из дерева. Победителем стала команда восьмого отряда.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU