2019-02-27T13:38:05+03:00
Общество

Брянские заключенные сразились в мини-керлинг

В колонии №1 прошла зимняя спартакиада
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области.Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области.
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В колонии №1 в Брянске завершилась зимняя спартакиада. Осужденные соревновались в армрестлинге, поднятии гири, шахматах и футболе. Самыми интересными оказались состязания по мини-керлингу.

Впервые соревнования прошли в прошлом году, сообщают в пресс-служба УФСИН по Брянской области. В этом году их провели по многочисленным просьбам осужденных. В состязаниях участвовали 70 человек. Их пришли поддержать большое количество зрителей.

Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области.

Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области.

Спортивный инвентарь для игры в керлинг изготовили в Центре трудовой адаптации осужденных в колонии №1. Ледовую площадку для соревнований заключенные готовили больше суток. Камни для игры осужденные сделали из камня и резины, щетки – из дерева. Победителем стала команда восьмого отряда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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