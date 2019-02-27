«Чистая планета» разъясняет
Зачем нужна реформа системы обращения с ТКО?
Действующая до недавнего времени система сбора и утилизации ТКО основана на захоронении отходов на несанкционированных свалках. Лишь в некоторых случаях ТКО попадают на обустроенные в соответствии с действующими нормами полигоны. Полигонная система захоронения отходов не выполняет требований по снижению негативного воздействия на окружающую среду и подлежит изменению.
Основная задача реформы заключается в формировании принципиально новой, современной системы обращения с ТКО.
Когда полигоны не реконструируются, свалки переполнены отходами, а вопросы переработки ТКО не решены, ни о каком снижении негативного воздействия на окружающую среду и речи быть не может.
Основная задача реформы заключается в формировании принципиально новой, современной системы обращения с ТКО, направленной на повышение экологической сознательности населения и создание такой инфраструктуры, которая позволит максимально сократить захоронение полезных фракций и перейти на их переработку, вторичное вовлечение в промышленное производство.
В рамках реформы будет полностью исключена возможность использования для размещения ТКО несанкционированных свалок.
Кроме того, в рамках этой реформы будет полностью исключена возможность использования для размещения ТКО несанкционированных свалок. По области их насчитывалось десятки! В новых условиях региональный оператор при заключении договора на транспортирование ТКО указывает объект их конечного размещения.
В случае нарушения логистики перевозчику ничего не заплатят. Таким образом, попадание ТКО на несанкционированные свалки практически исключено.
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ИСТОЧНИК KP.RU