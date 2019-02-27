2019-02-27T12:41:28+03:00
Общество

«Чистая планета» разъясняет

Главные вопросы, с которыми сталкиваются жители, юридические лица и предприниматели Брянской области при обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 января 2019 года
Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
ОАО "Чистая планета".ОАО "Чистая планета".
Изменить размер текста:

Зачем нужна реформа системы обращения с ТКО?

Действующая до недавнего времени система сбора и утилизации ТКО основана на захоронении отходов на несанкционированных свалках. Лишь в некоторых случаях ТКО попадают на обустроенные в соответствии с действующими нормами полигоны. Полигонная система захоронения отходов не выполняет требований по снижению негативного воздействия на окружающую среду и подлежит изменению.

Основная задача реформы заключается в формировании принципиально новой, современной системы обращения с ТКО.

Основная задача реформы заключается в формировании принципиально новой, современной системы обращения с ТКО.

Когда полигоны не реконструируются, свалки переполнены отходами, а вопросы переработки ТКО не решены, ни о каком снижении негативного воздействия на окружающую среду и речи быть не может.

Основная задача реформы заключается в формировании принципиально новой, современной системы обращения с ТКО, направленной на повышение экологической сознательности населения и создание такой инфраструктуры, которая позволит максимально сократить захоронение полезных фракций и перейти на их переработку, вторичное вовлечение в промышленное производство.

В рамках реформы будет полностью исключена возможность использования для размещения ТКО несанкционированных свалок.

В рамках реформы будет полностью исключена возможность использования для размещения ТКО несанкционированных свалок.

Кроме того, в рамках этой реформы будет полностью исключена возможность использования для размещения ТКО несанкционированных свалок. По области их насчитывалось десятки! В новых условиях региональный оператор при заключении договора на транспортирование ТКО указывает объект их конечного размещения.

В случае нарушения логистики перевозчику ничего не заплатят. Таким образом, попадание ТКО на несанкционированные свалки практически исключено.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Брянской области смогут улететь в Краснодар за 555 рублей
В Бежице 28 февраля ограничат движение на двух улицах
В Клинцовском районе «медработница» обокрала пенсионерку
На улице Комсомольской в Брянске столкнулись маршрутка и легковушка
В Брянске на участке проспекта Станке Димитрова запретят парковку
Брянец стал победителем кубка мира по тяжелой атлетике
В Брянске на две недели маршрут троллейбуса №2 продлят до железнодорожного вокзала
В брянском городе Сельцо эвакуировали одного человека из-за пожара
Двух брянских чиновниц будут судить за незаконную продажу муниципальной земли
В Брянске за решетку отправили угонщиков автомобилей «Тойота»
Сергей Антошин: "Мы готовим претензии поставщикам, которые кормят нашу армию"
За мусор на улице Костычева в Брянске оштрафуют пивной магазин
На жуковском направлении изменится расписание электричек из-за ремонта путей
Брянские заключенные сразились в мини-керлинг
В этом году в Брянской области отремонтируют 31 общественную территорию
В Брянске депутаты одобрили появление в городе трех новых киосков из 38 предложенных
На БМЗ студенты получают уникальный практический опыт
17-летний житель Брянска обманул банк на 45 тысяч рублей
В Брянске автобус №25 начал ходить после 21.00