«Чистая планета» разъясняет

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-27T12:41:28+03:00

Главные вопросы, с которыми сталкиваются жители, юридические лица и предприниматели Брянской области при обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 января 2019 года

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Зачем нужна реформа системы обращения с ТКО?

Действующая до недавнего времени система сбора и утилизации ТКО основана на захоронении отходов на несанкционированных свалках. Лишь в некоторых случаях ТКО попадают на обустроенные в соответствии с действующими нормами полигоны. Полигонная система захоронения отходов не выполняет требований по снижению негативного воздействия на окружающую среду и подлежит изменению.

Основная задача реформы заключается в формировании принципиально новой, современной системы обращения с ТКО.

Когда полигоны не реконструируются, свалки переполнены отходами, а вопросы переработки ТКО не решены, ни о каком снижении негативного воздействия на окружающую среду и речи быть не может.

Основная задача реформы заключается в формировании принципиально новой, современной системы обращения с ТКО, направленной на повышение экологической сознательности населения и создание такой инфраструктуры, которая позволит максимально сократить захоронение полезных фракций и перейти на их переработку, вторичное вовлечение в промышленное производство.

В рамках реформы будет полностью исключена возможность использования для размещения ТКО несанкционированных свалок.

Кроме того, в рамках этой реформы будет полностью исключена возможность использования для размещения ТКО несанкционированных свалок. По области их насчитывалось десятки! В новых условиях региональный оператор при заключении договора на транспортирование ТКО указывает объект их конечного размещения.

В случае нарушения логистики перевозчику ничего не заплатят. Таким образом, попадание ТКО на несанкционированные свалки практически исключено.

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ИСТОЧНИК KP.RU