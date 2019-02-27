2019-02-27T09:35:02+03:00
Общество

В Климове наградили школьника, спасшего провалившегося под лед третьеклассника

Даниил Мельник представлен к ведомственной награде МЧС России
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В брянском поселке Климово наградили 15-летнего Даниила Мельника, который спас провалившегося под лед третьеклассника. Торжественная линейка прошла во вторник, 26 февраля, в спортивном зале Климовской школы №2, где учится Даниил. На нее пришли местные власти, начальник Климовского местного пожарно-спасательного гарнизона, учителя и ученики, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Глава администрации Климовского района вручил маме школьника благодарственное письмо, а подростку – планшет. От спасателей Даниил получил Почетную грамоту Главного управления и сертификат на посещение ледовой арены в Климове. Даниила Мельника представили к ведомственной награде МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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