2019-02-25T14:50:42+03:00
Общество

В брянском городе Сельцо назначили нового прокурора

Им стал Николай Ривоненко
Марина АНТОНОВА
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В брянском городе Сельцо назначили нового прокурора. Им стал уроженец Карачевского района Николай Ривоненко. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор России.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Николай Ривоненко родился в 1975 году. В 1998 окончил Воронежский государственный университет. После учебы работал следователем прокуратуры Почепского района, затем помощником и заместителем почепского прокурора. Возглавлял прокуратуры Мглинского, Брянского районов, а также Фокинского района Брянска.

Кстати, жители Сельцо со своими жалобами во вторник, 26 февраля, могут обратиться к прокурору Брянской области. Александр Войтович проведет личный прием с 15.00 до 16.00 в здании прокуратуры города Сельцо. Заявители могут записаться на прием по телефону или лично. При себе нужно иметь паспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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