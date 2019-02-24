В Брянске в пятом микрорайоне появилась новая остановка

24 Февр. 11:25 2019-02-24T12:02:25+03:00

Здесь будут останавливаться маршруты №№5А,5Б и27

Изменить размер текста: A A

В Брянске в 5-м микрорайоне появилась новая остановка. Пассажиры автобусов №№ 5А, 5Б и 27 теперь могут уезжать непосредственно из микрорайона, сообщают в группе "Брянский автобус".

Новая остановка расположилась на выезде с оборотного кольца конечной остановки автобусов "5-й микрорайон", напротив угла дома №22 на улице Брянского Фронта.

Раньше местные жители могли уезжать только от первой остановки "По требованию-4" на улице Романа Брянского.

Раньше местные жители могли уезжать только от первой остановки "По требованию-4" на улице Романа Брянского. Фото: vk.com, "Брянский автобус"

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU