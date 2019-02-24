В Брянске в пятом микрорайоне появилась новая остановка
В Брянске в 5-м микрорайоне появилась новая остановка. Пассажиры автобусов №№ 5А, 5Б и 27 теперь могут уезжать непосредственно из микрорайона, сообщают в группе "Брянский автобус".
Новая остановка расположилась на выезде с оборотного кольца конечной остановки автобусов "5-й микрорайон", напротив угла дома №22 на улице Брянского Фронта.
Раньше местные жители могли уезжать только от первой остановки "По требованию-4" на улице Романа Брянского.
Раньше местные жители могли уезжать только от первой остановки "По требованию-4" на улице Романа Брянского. Фото: vk.com, "Брянский автобус"
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ИСТОЧНИК KP.RU