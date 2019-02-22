2019-02-22T14:55:19+03:00
Происшествия

В Фокинском районе Брянска горящий дом тушили пять пожарных машин

К счастью, в огне никто не пострадал
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
Изменить размер текста:

В Фокинском районе Брянска горящий двухквартирный дом тушили пять пожарных машин. Сообщение о возгорании на улице Брянской на станции Снежетьской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 12.18 в пятницу, 22 февраля. На место сначала выехали четыре пожарные машины.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

К тому времени, как приехали спасатели, горела одна из квартир и крыша частного дома размером 15 на 8 метров. На пожар выехала еще одна автоцистерна, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В горящем доме работало три звена газодымозащитной службы. К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, почему загорелся дом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянск получит почти два миллиарда рублей на строительство детских садов и школ
В День защитника Отечества на Кургане Бессмертия устроят концерт и фейерверк
Сотрудники брянской Госавтоинспекции поздравили водителей с 23 февраля
В Брянске продолжают незаконно работать 44 автомойки
Начальнику Брянской таможни присвоили звание генерал-майора
На БМЗ определили «Великолепную пятерку»
Жителя Унечи будут судить за то, что ударил кулаком полицейского
Умершая в Новозыбкове четырехлетняя девочка болела гонконгским гриппом
Брянцы выйдут на митинг во славу русских воинов
В Брянске на проспекте Ленина столкнулись две иномарки
Три с половиной тысячи брянцев получили двойные квитанции за мусор
Из Брянска в Турцию можно будет улететь с 30 апреля
На брянской трассе скорая помощь столкнулась с грузовиком: четверо раненых
По факту смертельного ДТП под Брянском с двумя погибшими завели уголовное дело
Глава Брянска заметил, что в городе слишком много торговых площадей
На трассе в Брасовском районе опрокинулся микроавтобус
Для жуковской районной больницы купили передвижной маммограф
За неделю на Первомайском мосту в Брянске сделали еще два пролета
В центре Брянска 22 февраля ограничат парковку
Качество брянских сосисок проверили московские эксперты
Брянский пенсионер «снял порчу» за 383 тысячи рублей
В Брянске парки и скверы для ремонта окончательно выберут только в конце марта
Две работы брянского фотографа оценило жюри конкурса имени Собровина
В Брянской области сменился начальник Росгвардии
Брянцы в прошлом году набрали кредитов на 69,3 миллиарда рублей