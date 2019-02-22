В Фокинском районе Брянска горящий дом тушили пять пожарных машин

22 Февр. 14:55 2019-02-22T14:55:19+03:00

К счастью, в огне никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

В Фокинском районе Брянска горящий двухквартирный дом тушили пять пожарных машин. Сообщение о возгорании на улице Брянской на станции Снежетьской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 12.18 в пятницу, 22 февраля. На место сначала выехали четыре пожарные машины.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

К тому времени, как приехали спасатели, горела одна из квартир и крыша частного дома размером 15 на 8 метров. На пожар выехала еще одна автоцистерна, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В горящем доме работало три звена газодымозащитной службы. К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, почему загорелся дом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU